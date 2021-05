Parte tra i vigneti e i beneauguranti calici di Falanghina la vaccinazione nei luoghi di lavoro. A fare da apripista due aziende vitivinicole del Beneventano, dove oggi hanno somministrato un migliaio di dosi a dipendenti, agricoltori e loro familiari, grazie alla collaborazione tra Coldiretti, Regione e la locale Asl. Dalle 9 i prenotati – over 45 per rispettare le fasce anagrafiche attualmente in fase di vaccinazione in Campania – hanno fatto la fila tra i silos di fermentazione dei vini doc, dopo il taglio del nastro con relativi brindisi: una festa per tutto il settore green, come sottolinea Coldiretti che e’ gia’ pronta a replicare altrove l’esperienza.

A ospitare le vaccinazioni stamane sono la cooperativa Cantina di Solopaca, nel comune di Solopaca, e la Cantina della Cooperativa La Guardiense a Guardia Sanframondi. La procedura di prenotazione si e’ basata su liste di adesione raccolte dalle cooperative vitivinicole tra i propri soci e da Coldiretti Benevento per il resto del comparto agricolo. “Iniziare dal settore del vino – sottolinea il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini – ha un valore simbolico per un Paese come l’Italia che e’ leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni, duramente colpite dalle chiusure della ristorazione in Italia e all’estero”