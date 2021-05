È sold out l’open day vaccinale organizzato per domani, lunedì 31 maggio, nel centro vaccinale dell’hangar Atitech di Capodichino a Napoli dall’Asl Napoli 1. La giornata è dedicata ai cittadini che rientrano nella fascia d’età 20-39 e residenti a Napoli e si sono prenotati 3.850 cittadini sulle 3.850 dosi messe a disposizione. La giornata si apre domani alle 9 e andrà avanti fino alle 20.

Intanto la Regione prepara la vaccinazione per i maturandi (17-20 anni) con il portale delle adesioni che ha aperto ieri sera alle 22: finora sono circa 13.000 i prenotati. Le vaccinazioni, con convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dall’1 giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è Pfizer. Per tutti gli altri sarà Johnson&Johnson.