Circa 6mila le adesioni alla “open night” di vaccinazioni anti Covid-19 organizzata dalla Asl Napoli 1 Centro per gli appartenenti alla fascia d’età 30-39. Si terrà dalle ore 21 di sabato 22 maggio alle ore 9 di domenica 23 maggio. Le vaccinazioni “non stop” saranno effettuate negli hub della Mostra d’Oltremare e dell’hangar Atitech a Capodichino, per un totale di 8.400 dosi a disposizione tra vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson (Mostra) e Astrazeneca (Atitech). Esaurite le prenotazioni per la Mostra d’Oltremare. Mentre sono 2.270 le adesioni, su una disponibilità di 4.560 dosi, per la vaccinazione nel centro interaziendale realizzato nell’hangar di Atitech.

La piattaforma regionale per le prenotazioni è stata aperta alle ore 22 di ieri sera, sia per l’open night della Asl Napoli 1 Centro che per le due “open night” della Asl Napoli 3 Sud. Questa competente su 56 comuni della provincia di Napoli. Si terranno sabato 22 e domenica 23 maggio, dalle ore 20 alle ore 24, con la somministrazione del vaccino monodose Johnson & Johnson in tutti i centri vaccinali aziendali per i cittadini dai 18 anni in su. Tutti assegnati in meno di 2 ore i 5.370 posti messi a disposizione dalla Asl Napoli 3 Sud per altrettante dosi di vaccino Janssen.