Vaccini in Toscana. Ancora un errore nella somministrazione delle dosi. Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer – con quattro dosi somministrate invece di una – si è verificato ieri all’hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegato dalla Asl, una donna di 67 anni. Sarebbe in buone condizioni di salute, si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa su quanto avvenuto.

Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer. Anche lei sta bene, come confermato dal professore Fabrizio Pregliasco che l’ha presa in cura. «Sta bene la di là dello spavento e dell’attenzione mediatica», ha detto il virologo dell’Università di Milano. «I parametri sono più che buoni – ha aggiunto il medico, che ha in cura la ragazza -, al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi.