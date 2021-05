Momenti di tensione e assembramenti al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare a Napoli. L’intervento delle forze dell’ordine e quello dei vigilantes a stento e’ servito a ristabilire la calma. “Vaccinarsi e’ una cosa seria. Tutti i nostri medici sono impegnati a fare i salti mortali per far quadrare i conti dei vaccini che continuano a non arrivare in maniera adeguata, e devono anche fare i controllori del mancato rispetto delle regole. Tutto questo ci toglie grandi energie che invece avremmo dedicato alla campagna”, dice all’AGI Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1. Questa mattina un cittadino convocato per la vaccinazione ha sputato in faccia a una guardia giurata perche’ non gli avrembbero iniettato una dose di vaccino Pfizer; per lo stesso motivo anche una signora ha pesantemente offeso un medico donna.

Alla Mostra d’Oltremare dove erano convocati oggi 3.000 cittadini. Difficolta’ anche all’hub di Capodichino, per accedere al quale si e’ creata una coda in tangenziale di auto. Atitech ha messo a disposizione un parcheggio da 950 posti gratuito.