Un fondo solidale a favore della Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio. Una “Partita” che vedrà in campo la sfida: “Napoli Vs Resto d’Italia”. A condurre l’evento sarà Fabrizio Rocca, affiancato da due “bordocampiste” d’eccezione Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell’evento Anna Falchi e Manuela Arcuri. Numerosi i cantanti, gli attori e i calciatori i cui nomi saranno svelati nelle settimane che precedono l’evento, previsto il giorno 2 giugno alle ore 21.25 in onda su Rai 2. Questo e non solo il tema della conferenza stampa tenutasi oggi alle ore 12.00, nel complesso del Club Partenopeo di via Coroglio a Napoli. Scopo della spettacolo-evento, i progetti per garantire il fabbisogno giornaliero di circa 10mila milioni di minori presenti nel mondo e che necessitano di cibo, cure e supporto scolastico, molti di essi affetti da disabilità e costretti a vivere in aree di conflitto. L’evento organizzato da Olivio Lozzi e Giuseppe Angioletti è stato intitolato: “Una notte per Diego” in memoria della sua scomparsa. I partecipanti della manifestazione saranno omaggiati prima del calcio di inizio.

“La Nazionale Attori, nata in Italia nel 1971 con Pierpaolo Pasolini e Ninetto Davoli, ancora oggi grazie ai vari “Derby del Cuore”, le partite “Italia Vs Resto del Mondo” ed altre iniziative, hanno raccolto in cinquant’anni oltre 65 milioni di euro.

Nel corso della conferenza è stata presentata “HuVa Project, dal fondatore Mauro Atturo, il primo osservatorio e piattaforma digitale sullo Human Value e sul welfare aziendale, quale strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza dei lavoratori. Durante la partita verrà consegnato al capitano della Nazionale Attori, il primo “Hall of Fame” di HuVa. Un riconoscimento dedicato alle personalità più rilevanti che si sono distinte nel campo di questa nuova realtà imprenditoriale.

La regia dell’evento è a cura di Eric Valsecchi mentre la direzione artistica è di Stefano Orosei. Per l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) si prevedono la presenza di Martina Molinaro (sez. Lamezia Terme) come Arbitro; Mara Mainella (sez. Lanciano) come Primo Assistente in seconda ed infine Stefania Menicucci (sez. Lanciano) come Quarto Uomo.

La Partita promuoverà tramite sms o chiamata da rete fissa al 45533 la collaborazione dei tanti contribuenti che da casa seguiranno lo spettacolo.

Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento. Lo sponsor Tecnico è Givova. Il patrocinio a cura del Comune di Napoli, CONI, FIGC, AIA e Rai 2.

Partner della serata: Fresco di Stampa, KOKODesigne, FREVARCOM, Park Rent, Accendi un sogno, Ines Danza, Resort Tre Fontane, Francesca Varriale Eventi. Gli sponsor invece: Lama Optical, Petroli, Centri Narciso, Idola Parrucchieri, Lello & Rocco, Risparmio Casa, Gerardo Sacco, Giò Style, Smeraglia Luxury Clinic, Litho55, Castiello Viaggi, Baia Marinella, Toledo 72, SAMS Sanificazioni, Euronics Gruppo Tufano, O’ Talebano, Hospital Care, Seleco, Necchi, Santina, Valido, Problem Solving, Don Peppe, FSC78, Caffè Kremoso, Burger King, Santa Cruz, Prezioso, Intersecurity Onlus e Cipajò. Non ultima la LOVE CUP, con un match alle ore 19.30 tra le due squadre di rappresentanti del mondo della notte di Napoli e Roma. Tante le sorprese e gli ospiti previsti amati dai giovani, al fine di promuovere le campagne sociali per il sano divertimento e contro il bullismo nel nome della legalità, della partecipazione e dell’impegno sociale verso i più bisognosi.