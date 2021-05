I Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne del Bangladesh. L’uomo già noto alle forze dell’ordine trovato in suo possesso 130 pasticche di yaba, detta «la droga della pazzia». Uno stupefacente molto diffuso in Asia, in particolare in Bangladesh e in Thailandia. Si tratta di una droga ritenuta particolarmente pericolosa perché induce gli assuntori a gesti violenti.