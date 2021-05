Da domani ed almeno fino al 17 maggio si torna in Dad nel plesso di via Roma a Poggiomarino. Lo ha deciso in serata il sindaco Maurizio Falanga con apposita ordinanza. A richiederlo la preside del plesso, che visto il numero dei contagi ha perorato la causa di una sanificazione dell’istituto. Secondo quanto appreso ci sarebbero contagi sparsi con alcune classi già a distanza. Dunque, serve un’operazione per rendere nuovamente le lezioni in presenza possibile e senza rischi.

Insomma, il plesso di Via Roma a torna con la didattica a distanza almeno fino a lunedì, quando poi si saprò se si potrà regolarmente tornare tra i banchi. Chiaramente dipenderà dai contagi e da alcuni tamponi di cui si attende l’esito.