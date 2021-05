Scuola in presenza sospesa per una settimana a Marigliano al Liceo Colombo, dopo che si erano registrati alcuni casi di positività al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Jossa. “Il responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud mi ha segnalato che al liceo Colombo sono stati registrati più casi di contagio. Siccome la percentuale di positività nell’istituto é superiore a quella nel territorio cittadino, sono stato invitato ad adottare un provvedimento a tutela della salute degli studenti e di tutti gli abitanti di Marigliano”.

“Per questo motivo ho firmato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola interessata dai contagi”, spiega Jossa. “Se non ci saranno nuove emergenze, gli alunni del Colombo potranno tornare in classe mercoledì 26 maggio”.