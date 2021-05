Un treno deragliato nella tratta tra Paola e Sapri, dunque proprio all’ingresso della Campania. Il traffico ferroviario sulla linea Paola-Salerno ha subito gravi disagi a causa di un guasto. Per alcuni viaggiatori si è accumulato un ritardo di almeno 3 ore, mentre sarebbero già sette i treni parzialmente o interamente cancellati o sostituiti con servizio bus. Per fortuna non ci sono feriti ma solo tanto spavento per chi era a bordo.

L’inconveniente deriverebbe da dei binari deformati in una zona in cui nei giorni passati erano stati effettuati lavori di risanamento. Ciò avrebbe portato un treno a sviare, cioè ad abbandonare le rotaie e continuare a muoversi sulle traversine e sulla massicciata. In ogni caso non si è registrato nessun ferito.