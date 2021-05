L’Asl Napoli 1 Centro sabato 22 e domenica 23 maggio organizza una giornata di vaccinazioni no stop per i cittadini della fascia d’età 30-39 anni. A partire da domani alle 22 si aprono le prenotazioni sulla piattaforma regionale Soresa (https://adesionevaccinazioni.soresa.it) per quanti vorranno partecipare. Collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria. L’Asl spiega che sabato, appena terminate le vaccinazioni già programmate, prenderà il via una no stop che consentirà ai trentenni prenotati di vaccinarsi durante la notte. I centri aperti saranno l’Hangar Atitech di Capodichino e la Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta).

Le vaccinazioni no stop per la fascia 30 – 39 anni inizieranno alle 21 di sabato 22 maggio e termineranno alle 7 di domenica 23 maggio. Al centro Hangar Atitech di Capodichino alla fascia 30-39 sarà somministrato il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi. Mentre alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, sempre agli over 30, sarà somministrato il vaccino Johnson and Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni.