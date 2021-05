Tragedia all’autogrill sul territorio di Teano, nel Casertano. Questa notte un camionista è morto nella di servizio di Teano Ovest, in direzione Napoli. La vittima, un 53enne di Casalnuovo, sarebbe stata stroncata da un malore improvviso. In tanti hanno provato a soccorrerlo dapprima avvisando i numero di emergenza, poi provando anche qualche manovra in attesa dei medici. Ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presente sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Caserta nord. Naturalmente la salma è momentaneamente sotto sequestro e c’è un fascicolo. Ma a breve il corpo sarà restituito alla famiglia per i funerali.