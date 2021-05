Dramma ieri a Sant’Antimo Un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un malore in un centro medico. Secondo alcune testimonianze, l’uomo si sarebbe mosso dalla sua abitazione per sottoporsi a una visita in un centro medico. Mentre era in fila sarebbe stato colpito da un malore, immediato il primo soccorso, ma purtroppo non c’era più nulla fa fare.

L’uomo è deceduto davanti ai dipendenti e alle persone che si trovavano nella sala d’attesa con lui. Dolore a Sant’Antimo per questa tragedia. I medici della struttura e poi i 118 hanno provato a rianimarlo ma vanamente.