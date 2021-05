Aumenta la compagine degli amministratori di Italia Viva in provincia di Napoli. A passare con il partito di Renzi,a Torre del Greco è Michele Langella ,34 anni, laureato in Giurisprudenza, capogruppo al Comune di quattro consiglieri,candidato alle Regionali in PIÙ EUROPA , con cui ha ottenuto il lusinghiero risultato di 2.700 preferenze.

“L’adesione di Michele al nostro Progetto assume una rilevante importanza,lui è un politico di qualità e potrà avere un ruolo trainante nel nostro Partito”- afferma Francesco Iovino,consigliere regionale ,con il quale Langella ha dialogato per il passaggio e nella cui segreteria politica in Regione sarà da oggi in poi impegnato in prima linea .

Soddisfatta dell’adesione di Langella anche Monica Ascione ,gia’ candidata alle elezioni regionali.

Dal canto suo Langella aggiunge : “Ringrazio l’on. Francesco Iovino per avermi convinto in questa scelta e per avermi voluto nel suo staff in Regione “