Momenti di paura nel primo pomeriggio tra Poggiomarino e Boscoreale, dove la motrice di un tir è andata in fiamme per motivi di accertare. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo pesante non appena ha visto le prime scintille. Caos sul posto anche per il traffico che è naturalmente andato in tilt. L’incendio si è sviluppato proprio tra Poggiomarino e Boscoreale, davanti praticamente all’ingresso della Statale 268 all’imbocco della direzione per Angri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. A lungo l’odore acre delle fiamme si sono avvertire anche nel centro di Poggiomarino e nell’intera arteria che poi conduce a Boscoreale. Anche la nube nera era altissima ed era visibile a molta distanza dal punto dell’incendio.