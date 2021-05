Ad Acerra ancora sorprese archeologiche dalle indagini per la realizzazione della variante alla tratta Napoli-Cancello. In un saggio di 4000 mq sono state ritrovate evidenze che vanno dal Bronzo Antico all’età Arcaica e forse anche qualche tomba in tufo. I lavori sono iniziati ad aprile 2021 ed il termine è previsto per luglio 2021. La Direzione dei lavori e la progettazione è affidata ad Italferr S.p.A mentre per la direzione scientifica la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con la Sovrintendente Elena Cinquantaquattro e il funzionario di zona Paola Aurino.

Acerra è di sicuro una delle città piu antiche della Campania , fu fondata dagli Ausoni ed in seguito fu chiamata dagli Osci Akeru, poi i Romani, i Longobardi ecc. ecc. Una lunga Storia. In molte occasioni è venuta alla cronaca per l’ inquinamento ambientale, nel 2004 la rivista scientifica The Lancet Oncology, la inserì nel triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano per il forte aumento di mortalità per cancro della popolazione locale, dovuto principalmente allo smaltimento locale di rifiuti tossici da parte della camorra.

A sentire i cittadini del luogo la Sovrintendenza Archeologica sta svolgendo un ottimo lavoro e si aspettano a breve una pubblicazione sui reperti ritrovati. Il loro motto, Si alla Cultura,al Turismo ed ai prodotti tipici locali, No all’Inquinamento.

