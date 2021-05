Pomeriggio di paura ieri nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 a Polla. Un camionista, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo pesante, andando a sbattere contro il guardrail. L’autotrasportatore è rimasto ferito in seguito all’impatto. Soccorso dai sanitari del 118 si trova in ospedale. Non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica dell’incidente, presenti anche i Carabinieri e gli uomini dell’Anas.