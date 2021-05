Dolore a Casal di Principe, nel Casertano, per la morte di Teresa Monaco, mamma e nota parrucchiera del posto di appena 37 anni. A portarla via il Covid che da quanto si apprende ha trovato purtroppo terreno fertile su una precedente patologia. Teresa lascia due bambini ed il marito. Una notizia che ha destato profondo sgomento in tutta la comunità locale. Sono tantissimi i messaggio di cordoglio: “Addio, Teresa. Veglia sui tuoi bambini”, scrive Francesca. “Non meritavi di finire così presto, la vita a volte è molto ingiusta“, è uno dei messaggi per Teresa.

“Il covid continua a mietere vittime nella nostra comunità . ha detto il sindaco Renato Natale – ora è la volta di una giovane donna, di soli 37 anni, madre di due bambini. Questa morte ha profondamente turbato l’intera città. Esprimo a nome dell’amministrazione il cordoglio e la vicinanza ai familiari. Nel contempo non posso non continuare ad invitare tutti a comportamenti responsabili; la malattia è fra di noi e può uccidere. Ancora in queste ore vedo per strada gruppi di persone senza mascherina e senza distanziamento.