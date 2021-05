Tavolo della Legalità: “Di cosa siamo”Capaci”, lo slogan dell’incontro nell’aula bunker dell’Ucciardone. Forte boato che scuote ancora gli animi di istituzioni e di un’Italia che non dimentica a distanza di 29 anni

Giornata triste nelle pagine della Cronaca nera e della Storia quella di oggi, 23 maggio e che dal 1992 commemora le morti di Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia, appena atterrato all’aeroporto di Punta Raisi con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Alle 17.58, sull’autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di Capaci, una tremenda esplosione li uccise con gli uomini della scorta. Persero la vita anche gli agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza. Questa mattina, la “Nave della Legalità” con a bordo circa i 1.500 studenti di tutta Italia, non è salpata a causa dell’emergenza Covid. Ma al porto, intorno alle 8.10, con il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, l’orchestra e il coro delle studentesse e degli studenti dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di Palermo, con le note diffuse dell’Inno di Mameli, hanno dato il via a #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa organizzata dal ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, da anni ponte simbolico tra la banchina siciliana e il resto del Paese.

Era presente la stessa Sicilia del 1992, anno che ha sigillato per sempre un processo educativo e culturale per sconfiggere le mafie con l’ausilio di scuola, Istituzioni politiche, organi sociali, militari e religiosi, il mondo dell’informazione e le numerose organizzazioni di volontariato, culturali e educative. Un’ ancora quale punto fermo per mettere al riparo le scialuppe di salvataggio verso un porto sicuro, dove non c’è posto per la mafia, l’illegalità, il crimine, il terrorismo e l’intolleranza. A distanza di tempo, il dolore dei familiari delle vittime è immutato, anzi riaffiora più forte di prima per una mancata verità e una giustizia che attendono ancora delle risposte e che forse non arriveranno mai. Tombe che testimoniano l’esistenza simbolica dell’omertà dei 500 responsabili che con la loro inaudita ferocia e spietatezza firmarono quelle stragi. Un duro colpo inferto nelle menti e nei cuori non solo delle vittime, ma di tutto il mondo destabilizzato perchè ancora angosciato, nonostante gli arresti, i processi e i condannati grazie dell’ allora pool di 200 avvocati.

Una risposta all’unisono intrisa di forza, determinazione e lucidità e che non intende abbassare la guardia restando a guardare. Il lenzuolo e una corona di fiori posti dai bambini dell’Istituto comprensivo Virgilio di Roma a dipingere il lenzuolo portante la scritta:” Di cosa siamo “Capaci” come segno tangibile della legalità che il Ministro dell’Istruzione stamane ha srotolato dal balcone del suo ufficio, in viale Trastevere: “Come accadde dopo le stragi del 1992 è arrivato a Palermo la testimonianza di cosa siamo capaci, come cittadini, come singoli, come comunità”. Ha poi ricordato Maria Falcone, sorella di Giovanni e menzionato l’elenco dei nomi delle studentesse e degli studenti della 1C dell’Istituto Virgilio, che in questi giorni lo hanno dipinto, ognuno abbinando il proprio nome a chi ha dato la propria vita nella lotta contro le mafie.

Il Ministro Bianchi, che oggi ha partecipato alla tradizionale manifestazione “Palermo chiama Italia” insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ringraziando gli studenti si è espresso con queste parole: “Voi siete i custodi dei valori più alti della Costituzione su cui si fonda il nostro vivere insieme. Tenete sempre a mente questo lenzuolo, ricordate com’era prima e com’è diventato dopo che le vostre mani lo hanno dipinto. Siate sempre capaci di scegliere, nelle straordinarie occasioni che la vita vi porrà di fronte, da che parte stare e che colore dare alla vostra vita ispirandovi ai valori della legalità e del rispetto delle istituzioni e delle altre persone.

Non siate anonimi, come lo era questo lenzuolo bianco: impegnatevi ogni giorno, anche nei piccoli gesti. I nomi di queste donne e di questi uomini, le loro storie, vi siano da guida”.