La vittima più giovane del Covid a Striano è una mamma di 34 anni. Era ricoverata in ospedale al Cardarelli per il Coronavirus. Maria Rosaria Marciano aveva due bimbi piccoli, un maschietto e una femminuccia. Li lascia e con loro anche il marito. L’annuncio ieri sera da parte del sindaco Antonio Del Giudice: “Anche nei giorni difficili, in cui il virus ha cominciato a toglierle il fiato a poco a poco. Ieri, in serata, la comunicazione da parte del Comune in quello che è forse il bollettino più drammatico dall’inizio della pandemia, Mariarosaria è la vittima più giovane in città di questo maledetto mostro.ù

«Sono distrutto da questa notizia, faccio fatica ad accettare tutto ciò» – spiega Antonio Del Giudice, sindaco di Striano – «Siamo una piccola comunità, ci conosciamo tutti con tutti, ogni volta che se ne va qualcuno. E’ come se morisse un nostro parente. Maria Rosaria è stata una mamma eccezionale e coraggiosa».