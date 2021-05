Autobus distrutto dalle fiamme sulla Nola-Villa Literno: paura e rallentamenti. È quanto accaduto verso le 10 sulla Statale 7 Bis, nel tratto verso Nola poco prima dell’uscita per Casal di Principe. Qui un pullman di linea della Ctp da circa 50 posti è andato improvvisamente in fiamme. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno generato il rogo. All’interno del bus (proveniente da Villa Literno e diretto verso il deposito) c’era solamente il conducente che ha notato del fumo nero e le fiamme, ha accostato sul margine della carreggiata e si è subito allontanato dal veicolo per allertare il 115.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che ha provveduto alle operazioni di spegnimento. Il traffico, seppur con rallentamenti, sta riprendendo la naturale viabilità. Presenti gli agenti della Polstrada di Caserta.