Ha aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex moglie, che era in compagnia del suo nuovo compagno, e per questo un 38enne della provincia di Caserta è stato arrestato dai carabinieri. L’aggressione è avvenuta ad Arpaia nei pressi di un locale pubblico. I militari hanno anche appurato che lo stalker aveva violato la misura del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era sottoposto alla misura a seguito di un precedente arresto, operato nello scorso mese di aprile nel Casertano per gli stessi reati.