Nei fine settimana a Napoli saranno rafforzati i controlli per evitare contagi da Covid-19 e assembramenti da parte delle forze di polizia e della Polizia municipale. Anche con riferimento alle vie d’accesso che conducono alle spiagge e alle scogliere. E’ quanto deciso nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana di Napoli, presieduto dal prefetto di Napoli Marco Valentini e al quale hanno partecipato i procuratori di Napoli e di Napoli Nord, l’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli. Oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, il vicecomandante dei vigili del fuoco di Napoli e il comandante della Polizia locale di Napoli.

Per il week end sono pianificati i controlli per il contrasto alla diffusione del virus da Covid-19. Con la previsione di un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza, secondo i modelli operativi già sperimentati nello scorso fine settimana. Riservando altresì particolare attenzione alla verifica del rispetto da parte degli esercenti degli orari di chiusura dettati dalla normativa per il contenimento del contagio. Specie presso le aree del Lungomare e le altre zone della movida cittadina.