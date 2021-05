Gli agenti del Commissariato di Nola, hanno arrestato P. M., 35enne del luogo avente già dei precedenti, per spaccio di sostanza stupefacente. La polizia ha individuato una persona che si accingeva ad entrare in uno stabile di piazza Calabresi e un uomo che gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro. Lo ha atto affacciandosi al balcone del piano terra. I poliziotti hanno bloccato il soggetto a piedi, trovando un involucro di hashish addosso all’uomo. Perquisendo casa, hanno sequestrato due stecche di un grammo circa di hashish e 210 euro.

P. M., 35enne nolano con già dei precedenti, è finito in arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L’acquirente, nolano di 48anni, è sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.