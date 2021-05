Gli gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno notato, nei pressi di uno stabile in vicolo IV Orto Contessa a Torre del Greco, un uomo. In cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona allontanatasi subito dopo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un involucro con 9,3 grammi di cocaina. Mentre, nella sua abitazione, hanno rinvenuto quattro involucri contenenti 6 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e 1445 euro.

Inoltre, hanno accertato che l’uomo è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Domenico Sannino, 48enne torrese, è in arresto per spaccio di sostanza stupefacente e per aver violato le prescrizioni della misura cui è sottoposto.