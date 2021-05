La moglie scopre che il marito va a prostitute, lo segue e prende a ceffoni lui e la ragazza. I fatti in via Glomerelli a Bari. Non si sa come la donna si sia accorta dell’infedeltà del coniuge. Ma da un po’ aveva preso l’abitudine di ritornare a casa più tardi. Quando le è sembrato che la misura fosse colma, la donna si è messa sulle tracce del marito, lo ha seguito, cogliendolo in piena flagranza di adescamento, proprio mentre la prostituta stava salendo in macchina. Ha scatenato l’inferno. Prima schiaffi al marito, poi ha preso per i capelli la prostituta.

Il caos ha richiamato l’attenzione dei passanti, testimoni di una crisi coniugale dagli effetti pirotecnici. Le auto di passaggio hanno rallentato ingolfando il traffico. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine.