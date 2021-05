“A Somma Vesuviana per la prima volta zero nuovi positivi! Questo è il dato registrato”. Lo afferma il sindaco Salvatore Di Sarno. “Crolla anche il numero dei positivi attivi. Siamo il Comune che ha riaperto il più possibile le scuole, attivato l’ambulanza solo per i suoi cittadini, un team per l’assistenza psicologica, aperto un Polo Vaccinale in accordo con Caritas, Curia e ASL. Certo un Polo figlio dello spirito di comunità che ci deve contraddistinguere”.

Il primo cittadino continua: “Sono felice perché ne stiamo uscendo. Attenzione però perché oggi riportiamo 10 nuovi positivi. Siamo dinanzi a variazioni normali ma dobbiamo stare attenti e rispettare le regole ovunque. Il mancato rispetto delle regole prolungherà l’uscita dalla pandemia. Non dobbiamo mollare. Obbligo delle mascherine per tutti, anche all’aria aperta e coprifuoco dalle 23”.