“Per la seconda volta in pochi giorni a Somma Vesuviana abbiamo zero nuovi positivi. Un risultato importante possibile grazie alla vaccinazione e alle ordinanze adottate nelle scorse settimane. Il numero dei positivi attivi crolla a 52. Stiamo però recuperando gli ottantenni non ancora vaccinati? E’ fondamentale vaccinare le fasce alte non ancora vaccinate”. Lo ha detto il sindaco Salvatore Di Sarno.

Il primo cittadino continua: “Inoltre chiederò che venga replicata e in tempi brevi l’esperienza dell’Open Day da allargare anche agli altri vaccini. Alla cittadinanza chiedo di non abbassare la guardia e di rispettare le regole perché non siamo ancora tutti vaccinati e comunque si continua a morire di Covid”.