Firmata l’ordinanza, da oggi torna il bianco in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. La quarta sfumatura (o forse quinta per il rosso scarlatto) del “semaforo della pandemia”, illumina le riaperture di ristoranti, bar al chiuso, piscine coperte, parchi tematici, sale giochi, wedding, fiere, sagre circhi, corsi di formazione, convegni e per gli amanti della libertà: il “famigerato e temuto coprifuoco”.

“La pandemia per definizione è globale e la sicurezza viene raggiunta solo se riguarda tutti, come hanno ribadito i capi di Stato al recente Health Global Summit. Per quanto riguarda le varianti in circolazione e la loro pericolosità come nel caso delle varianti inglese, brasiliana e non solo che continuano a circolare soprattutto nel centro Italia. Le altre, soprattutto indiana e nigeriana, al momento circolano in modo limitato e circoscritto a certe aree. Più che mai è importante monitorare la loro presenza attraverso il sequenziamento per poter bloccare rapidamente eventuali nuovi focolai: l’estate è alle porte!”.

Queste la recente dichiarazioni del portavoce del Cts, Silvio Bruciaferro, in merito all’ evoluzione dell’epidemia di Covid e che -stando alle sue parole- tutto ciò risulta consequenziale all’aumento della copertura vaccinale, all’ allentamento delle misure non farmacologiche, alle riaperture che procedono con esiti incoraggianti e al decrescente tasso di ricoveri e di mortalità.

“Esistono molti margini per lasciare spazio in futuro ad altre attività economiche. Insisto nel ricordare prudenza e attenzione. Non siamo fuori dalla pandemia- ha sottolineato- L’importante è che si vaccinino i giovani e questo sta per accadere grazie all’arrivo di dosi per gli adolescenti. Tutti dobbiamo apprezzare la straordinaria opportunità di immunizzarsi. Tanto maggiore sarà il numero dei vaccinati tanto più i fragili verranno protetti e il virus avrà meno spazio per riuscire allo scoperto con ceppi mutati!”.

Ma non è il solo ad esserne compiaciuto: