Incidente stradale per un mezzo pesante che trasportava un carico di limoni tra Battipaglia ed Eboli. Nel sinistro il camion si è ribaltato e la strada è stata invasa dai limoni. Sul posto sono intervenuti gli operatori della polizia municipale, che hanno deviato il traffico su arterie stradali alternative. Fortunatamente non si registrano feriti. Il camion è stato spostato e la strada ripulita in modo tale da ripristinare la circolazione dei veicoli.

