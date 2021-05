NAPOLI – Si apre cosi’ la 36esima giornata di Serie A al Maradona, con una vittoria degli azzurri a valanga sui friulani. Ben cinque reti ed obiettivo Champions sempre piu’ vicino. La squadra azzurra dovra’ vincere anche le ultime due per potersi accaparrare con certezza un posto nell’Europa delle grandi. Apre Zielinski, continua Ruiz, definisce Lozano, modella Di Lorenzo e chiude Insigne. Unica sbavatura la rete di Okaka.

—LE PAGELLE DEL NAPOLI —

MERET 6 – Il destro di Okaka, unico e solo neo. Poi e’ quasi uno spettatore non pagante.

DI LORENZO 7 – Mette a segno la rete del 4-1 al 66′ e tanto basta a giustificare il voto preso. Le ultime prestazioni in crescendo, certificano un buon finale di stagione.

MANOLAS 6 – Non mantiene sempre Okaka ma, per il resto della partita, pochi pensieri per il difensore greco.

RRAHMANI 6 – Prestazione suffiente, come il compagno di reparto.

HYSAJ 6,5 – Suo il posto a sinistra, alti e bassi durante tutto il campionato ma e’ questo finale di stagione che prova quanto sia migliorato. Unica attenzione su Pereyra, per il resto nessun problema (dall’84’ RUI S.V.).

BAKAYOKO 6 – Non filtra in maniera eccezionale, perde qualche palla ma recupera cercando spesso la profondita’, soprattutto su Osimhen (dall’84 DEMME S.V.).

RUIZ 7 – Non subisce troppo pressing e riesce con una magia a piazzare la rete del 2-0. Prestazione di qualita’.

ZIELINSKI 7 – Victor gli fornisce un grandissimo assist e mette a segno la prima delle cinque reti. Sembrava essere in ombra ad inizio partita poi, poco dopo, cede a Fabian il pallone del 2-0. Sontuoso e con classe regala un’ottima prestazione (dal 76′ ELMAS S.V.).

LOZANO 7 – Seconda chiamata, seconda rete dal dopo infortunio. Parte in sordina poi pero’ si accende e ruba un prezioso pallone trasformandolo in goal (Dal 76′ POLITANO 6 – Concede la rete del 5-1 ad Insigne).

OSIMHEN 7,5 – Propizia la rete dell’1-0 che doveva essere sua ma fornisce un assist per Zielo che segna la rete d’apertura. Il Re della fase offensiva azzurra. E’ tra i migliori in campo (Dal 70′ MERTENS S.V.).

INSIGNE 6,5 – E’ sua la rete che chiude il match. Lavora molto per servire i compagni.

All. Gennaro GATTUSO 7 – Un finale di stagione d’oro. Ad averceli tutti a disposizione sin dall’inizio, sarebbe stato tutto piu’ facile e, probabilmente, molte meno critiche. Bene gli undici in campo ed anche i cambi, a tempo. Bene ed avanti cosi’.

Fonte foto: Calcio News 24