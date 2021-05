Una 53enne di Sessa Aurunca è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 Appia, nel territorio comunale di Francolise. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il furgone condotto dalla vittima ha invaso la corsia opposta andando ad impattare contro un mezzo pesante che sopraggiungeva. L’urto è stato violentissimo, e la donna alla guida del furgone ha avuto la peggio.

I vigili del fuoco di Teano hanno estratto la salma della 53 enne dalle lamiere. Sul sinistro, adesso, indagano i carabinieri.