Ritrovata in discrete condizioni la 95enne di Atripalda scomparsa da casa dal pomeriggio di venerdì. Le ricerche hanno interessato l’intera Valle del Sabato. L’anziana è ritrovata in una campagna di Serino, a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione. In mattinata si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco. I caschi rossi del comando provinciale hanno setacciato palmo a palmo una vasta area della Valle del Sabato.

A supporto anche i volontari e rappresentanti delle forze dell’ordine. La 95enne è stata consegnata alle cure dei medici.