Terribile incidente sulla Statale 7 Bis Nola-Villa Literno, dove una cisterna che trasporta gasolio è andata in fiamme tra le uscite di Frignano e Casal di Principe. L’incendio dopo essersi scontrata con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Aversa che stanno cercando di risolvere la situazione. Almeno 2 i feriti, ma ci sarebbe un terzo uomo dato per disperso.

A preoccupare è la possibilità di uno scoppio della cisterna: i caschi rossi stanno lavorando senza sosta per evitarlo. Traffico in tilt con migliaia di automobilisti fermi già da un’ora e co le code che si allungano.