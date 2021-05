Ancora un incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Stavolta è accaduto all’altezza di Ottaviano in direzione Napoli. Si è trattato di un sinistro a catena che poteva anche portare a conseguenze peggiori. Secondo quanto appreso sul posto, infatti, sono coinvolte quattro automobili ed anche un camion. Sul posto le ambulanze del 118, ma solo uno dei conducenti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di accertare le responsabilità in merito al sinistro. Traffico naturalmente in tilt per diverso tempo. E vista la situazione dei veicoli il rischio che potesse andare peggio era veramente elevato.