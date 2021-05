Tragedia questa mattina poco intorno alle 7 in via Napoli a San Felice a Cancello, nel Casertano. Qui si è verificato un grave incidente tra una moto ed un’auto. Il centauro, un 43enne, è deceduto praticamente sul colpo. Secondo quanto si apprende il motociclista transitava in direzione Acerra quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con una Fiat 600.

Per Giacomo Carbone 43 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma l’uomo a causa del violento impatto è morto quasi subito. La vittima, residente nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico, da qualche anno, originario di Acerra lascia moglie e due figli piccoli.