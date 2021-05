“Ora il nostro paese che è davvero bello e ricco di storia, è luogo di set cinematografici internazionali. A Somma Vesuviana, presso il complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo, hanno girato lo spot di una nota casa di moda. Accompagnerà lo storico 007 nelle sale cinematografiche in tutto il mondo. In questi giorni varie località come ad esempio la Starza Regina, a pochi metri dal sito della Villa Augustea ed anche altre strade del paese sono state location delle riprese leggere di Gomorra”. A dirlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“È la prima volta che Somma è protagonista con i suoi luoghi, masserie, storia. Siamo all’inizio di un percorso innovativo che vorrà fare di questo paese fulcro del turismo lento”, conclude il primo cittadino.