Nella tarda serata di ieri, ad Airola, nel Beneventano, i carabinieri hanno denunciato un 19enne di Cervinara per lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. L’intervento e’ nato da una segnalazione da parte dell’operatore del 118 alla Centrale operativa della Compagnia di Montesarchio. Aveva infatti avuto una richiesta di soccorso per un ragazzo under 18 vittima di accoltellamento. Un equipaggio impegnato in controlli nel centro caudino e’ arrivato in via Roma. Qui ha ricostruito l’intera vicenda ed e’ risalito all’identita’ dell’autore del delitto. L’accoltellamento aveva alla base futili motivi.

Il minorenne è portato in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, medicato per una ferita da taglio nel fianco sinistro. Dimesso con sette giorni di prognosi. Partite anche le ricerche dell’aggressore, ma il 19enne si e’ spontaneamente presentato al Comando Compagnia. Era accompagnato dal proprio legale di fiducia. Il coltello utilizzato non non lo hanno però trovato.