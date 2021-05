“Gli operai comunali – il cui contributo è fondamentale e prezioso per la cura del territorio – stanno eseguendo le puntuali manutenzioni che poniamo in essere stagionalmente in tutti i quartieri”. L’annuncio è del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Al momento sono in azione al rione Belvedere e nelle zone adiacenti”

“Nei prossimi giorni proseguiranno in tutte le altre zone: diserbamento, manutenzione, pulizia”. Conclude il primo cittadino. “La cura dei dettagli disegna il volto della città che amiamo”.