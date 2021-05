“Questa mattina abbiamo provveduto all’apertura dell’ennesimo cantiere a San Giuseppe Vesuviano, necessario alla riqualificazione di un ulteriore importante elemento del nostro patrimonio immobiliare. Grazie ad un finanziamento acquisito per l’importo di circa 600mila Euro. La nuova struttura, il primo asilo nido pubblico 0-36 mesi, consentirà a madri e padri lavoratori di far sì che i loro piccoli possano essere amorevolmente custoditi durante il lavoro”. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano. La struttura è la scuola abbandonata di Via Piano del Principe. Qui, con i lavori, nascerà il nido comunale.

Il sindaco continua: “Prosegue, così, la completa riqualificazione del quartiere Piano del Principe. Abbiamo già provveduto due mesi fa all’installazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo ben un chilometro. Ci consente anche di monitorare con attenzione gli sversamenti illegali di rifiuti che affliggevano la zona. Tra le altre cose, tantissimi cittadini, di sera, stanno utilizzando questo tratto illuminato per fare jogging ed attività sportiva”.