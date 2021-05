Pulizia degli alvei, operazioni in città per decoro e sicurezza. Nella giornata di ieri ha preso il via la pulizia degli alvei di via Martiri di Nassiriya dove, puntualmente, si riscontra l’abbandono di rifiuti di ogni genere da parte di incoscienti. Qui continuano a liberarsi di scarti domestici e non solo senza alcuna legalità e rispetto. «La pulizia degli alvei non è necessaria per il solo decoro della città, per la sola tutela della salute pubblica, ma è anche fondamentale per garantire il corretto ruscellamento delle acque piovane, che da monte si riversano a valle. Noi continuiamo la nostra alacre opera di pulizia della città, senza fermarci mai, nella consapevolezza, tuttavia, che la nostra battaglia diventa vincente solo se tutti i cittadini collaborano a mantenere pulita San Giuseppe Vesuviano: bisogna imparare ad amare la città» ha detto il sindaco Vincenzo Catapano.

La città in queste ore è interessata anche da operazioni di manutenzione e diserbamento. Dopo il rione Belvedere e le sue adiacenze, nei prossimi giorni si proseguirà in tal senso in altre aree sangiuseppesi.