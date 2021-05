Si e’ rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli. Alle 17,18 e’ stata mostrata ai fedeli riuniti in Duomo l’ampolla con il sangue del santo che si e’ sciolto dopo quasi una giornata di preghiere. Sia ieri che nella mattinata di oggi, infatti, il sangue era rimasto solido mentre erano continuate le preghiere e le celebrazioni eucaristiche.

Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del sangue: il 19 settembre, giorno del santo patrono, il 16 dicembre (in ricordo dell’intervento con cui si attribui’ a San Gennaro il miracolo che blocco’ l’eruzione dl Vesuvio nel Seicento) e il primo sabato di maggio. Il 16 dicembre scorso il prodigio non si era ripetuto.