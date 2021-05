I medici di medicina dello sport dell’Hospital for Special Surgery (HSS)di Cardiff hanno recentemente pubblicato un elenco di raccomandazioni per riprendere l’attività fisica dopo aver convissuto con COVID-19 da lieve a moderato.

Le linee guida si estendono a tutto, da problemi cardiaci e sintomi gastrointestinali a coloro che non avevano alcun sintomo distinguibile.

Consigliano di prenderlo lentamente e reintrodurre gradualmente l’attività fisica nella tua routine.

Suggeriscono anche di consultare il proprio medico per elaborare il piano più adatto per riprendere l’esercizio.

Ora che abbiamo superato l’anno di convivenza con la pandemia Covid-19, si capisce sempre di più su alcune delle ramificazioni a lungo e breve termine del virus.

Dai problemi cardiaci ai danni ai polmoni per tutta la vita alle prove delle disparità razziali in chi viene colpito più di altri, si sta ancora imparando molto sui vari modi in cui il nuovo coronavirus sta influenzando la salute delle persone.

Per coloro che si sono ripresi da COVID-19, tornare alla “normalità” nella vita di tutti i giorni può essere una sfida. È una conversazione continua che dovrai avere con i tuoi medici e il tuo team medico, valutando quali tipi di abitudini di vita sono e non sono sicure per la tua salute in questo momento.

Una di queste preoccupazioni chiave è l’esercizio.

Per coloro che si riadattano alla normale attività quotidiana dopo aver convissuto con COVID-19, quanto è sicuro abbracciare l’attività fisica e la forma fisica, specialmente quando così tanto è ancora sconosciuto su come il virus influisce sulla salute generale?