Queste le dichiarazioni dell’ On. Luciano Schifone di Fdi, al sit indetto dalla Federazione nazionale Lavoratori guidata dal segretario Generale Giuseppe Alviti davanti all ospedale:

“ Fdi appoggia la protesta dei cittadini del centro di Napoli per la totale assenza di presidi ospedalieri, che si è determinata con la chiusura del Loreto Mare, trasformato da quasi un anno in Centro Covid.

Chiaia San ferdinando, San Lorenzo, Foria, Stella, San Carlo Arena, Vasto, Mercato, una area di oltre trecentomila abitanti senza un pronto soccorso, dopo la chiusura di Incurabili San Gennaro e Don Bosco. Una scelta scriteriata che oggi è ancora più insensata vista la diminuzione della pandemia. Ancora una volta la Regione di De Luca ha privilegiato l’immagine alla sostanza ed alla necessità dei cittadini.

Fdi chiede una immediata revisione del Piano di emergenza Ospedaliera- rimarca- riattivando subito il Pronto Soccorso e le funzioni di Dea di secondo livello per l’ospedale Loreto Mare.

Fdi sottoscrive il Documento di protesta e Proposta presentato questa mattina alla Direzione Generale della Asl 1!”.

A concludere la postilla, queste le testuali parole di Giuseppe Alviti, Segretario generale della Federazione Lavoratori, già medaglia d’argento al valore civile e sindacalista anticamorra premiato recentemente col premio Paolo Borsellino ” lotta contro le mafie”:

“Se pensiamo di cominciare a vedere la fine dell’incubo sanitario chiamato Covid, sarà bene sapere che il prezzo che abbiamo pagato e che continueremo a pagare in vite umane fino al giorno di una raggiunta immunità di gregge è un assaggio di quello che ci aspetta. Il giorno in cui ne saremo fuori, faremo i conti con la peggiore delle ondate. Quella che abbiamo colpevolmente rimosso. Quella che porta il nome e la sofferenza delle centinaia di migliaia di pazienti che hanno avuto in sorte di contrarre malattie gravi, potenzialmente letali e invalidanti come e più del Covid, alla vigilia o nel corso di questo anno e mezzo di pandemia. Malati che non hanno avuto più reparti ospedalieri in cui ricoverarsi o che hanno visto diradarsi, fino a scomparire, visite specialistiche ed esami che, per dire, avrebbero potuto diagnosticare tumori prima che la loro metastasi li rendesse non più aggredibili. O che avrebbero anche soltanto impedito che si cronicizzasse un male non ancora tale.