Tragedia sfiorata, per fortuna, a Boscoreale dove ieri sera sono partiti due colpi di pistola. Frutto di un tentativo di rapina in un negozio di ottica nelle centralissima Piazza Pace. Il balordo è entrato armato all’interno ma il commerciante ha reagito colpendolo. Sul posto anche un carabiniere fuori dal servizio che è intervenuto. Nella fuga il balordo ha esploso due colpi di pistola che non sono però andati a segno.

Insomma, poteva andare molto peggio. Il malvivente si è messo in fuga ed ora è scattata la caccia all’uomo nel tentativo di assicurarlo alla giustizia. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino.