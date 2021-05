Un uomo travolto ed ucciso mentre provava ad attraversare a piedi l’autostrada Napoli-Salerno dopo aver effettuato una rapina ad un autogrill. L’incidente e’ avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, nel territorio comunale di Nocera Superiore. Secondo una prima ricostruzione pare che la tragedia sarebbe stata preceduta da una rapina in un Autogrill. Nel mirino il bar all’interno dell’area di servizio “Alfaterna Ovest”, all’altezza del chilometro 40.

In azione due banditi che, armati di coltello, hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Scattato l’allarme, i malviventi si sono dati alla fuga a piedi per attraversare l’autostrada e fuggire in direzione opposta. Ma uno dei due non ce l’ha fatta. Travolto e ucciso da un veicolo che sopraggiungeva. Inutili i soccorsi, per la vittima – di nazionalità italiana, così come il presunto complice – non c’è stato nulla da fare.