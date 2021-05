Paura poco prima di mezzogiorno a Ottaviano, dove due uomini con il volto coperto da casco integrale hanno rapinato un distributore di carburanti in Via Ferrovie dello Stato. Armati sono arrivati nel piazzale dell’attività commerciale ed hanno puntato la pistola in faccia ai dipendenti. Si sono così fatti consegnare l’incasso di giornata, fino a quel momento circa mille euro, prima di andare via. I due rapinatori sono arrivati a bordo di un grosso scooter Beverly di colore grigio.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ottaviano che stanno indagando sull’accaduto. I militari dell’Arma hanno anche acquisto le immagini della videosorveglianza interna nel tentativo di identificare gli autori. Ancora una rapina, dunque, ad un distributore di carburanti, ormai diventati un bancomat per i malviventi non solo del territorio vesuviano.