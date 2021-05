Procura di Novellara: si indaga per omicidio sul caso di Saman Habbas

E’ trascorso un mese dalla scomparsa di Saman, la ragazza di diciotto anni pakistana che vive nel Reggiano, a Novellara. Nelle ultime ore la novità più importante: si indaga per omicidio mentre è al vaglio un video. Le indagini coordinate dalla Procura di Reggio Emilia condotte dai carabinieri del Comando Provinciale- Stando agli ultimi aggiornamenti Ansa- non si esclude che ci siano degli indagati tra i familiari di Habbas Saman, la giovane ragazza che ancora minorenne si rivolse ai servizi sociali. Padre e madre, 43 e 46 anni, erano stati denunciati a gennaio con l’accusa di costrizione e induzione al matrimonio. Era intenzione di marito e moglie di destinare la figlia a un cugino connazionale, tramite nozze islamiche. Il matrimonio doveva tenersi in Pakistan il 22 dicembre, i biglietti prenotati per il 17 dicembre e per sfuggire al matrimonio, la ragazza era andata in Belgio l’anno scorso, rifugiandosi a casa di conoscenti e poi in una struttura protetta. Lo scorso 11 aprile aveva comunque deciso di tornare a Novellara. Quando il 5 maggio i Carabinieri e i servizi sociali sono andati a cercarla, non hanno trovato nessuno in casa. A quanto ricostruito dagli inquirenti i genitori della ragazza sarebbero tornati in Pakistan. Un ritorno d’urgenza, per problemi familiari, secondo quanto riferito dal datore di lavoro del padre, titolare di un’azienda agricola reggiana. Inoltre i controlli in aeroporto provano che la figlia non era con i genitori, che a distanza di tempo non ne hanno denunciato neanche la scomparsa.