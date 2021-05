Precipita in un dirupo, anziano tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ma è rimasto gravemente ferito. L’intervento è avvenuto in località Barrizulo, nel comune di Montella. Un 82enne del posto è finito in un dirupo riportando importanti ferite a gambe e braccia, oltre ad altri traumi. E’ stato il figlio 58enne a lanciare l’allarme ai carabinieri e al 118, che ha smistato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico. La prima squadra del Cnsas ha trasportato a bordo del fuoristrada anche l’equipaggio dell’ambulanza 118 di Montella, impossibilitato a proseguire proprio a causa del luogo impervio.

Giunti sul posto i tecnici hanno accompagnato ed assistito infermiere e medico del 118, che assieme al personale del Soccorso Alpino hanno stabilizzato il paziente. Le condizioni critiche hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Salerno. Ad agevolare le operazioni i carabinieri della Compagnia di Montella e le guardie zoofile.