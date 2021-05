Inchiodato dalle telecamere di sorveglianza il postino ladro per hobby. Venerdì sera, il giovane, vestito con la pettorina di Poste Italiane, si è recato nel supermercato Conad Il Silos di via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. Mentre girava tra i reparti, approfittando dell’assenza del personale e di altri clienti, ha infilato nel marsupio e sotto la pettorina parte della spesa. Alimenti che in un primo momento aveva riposto nel carrello. Il tutto naturalmente, ignorando che nel supermercato vi fossero decine di videocamere in alta definizione che controllano ogni angolo della struttura. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Poi il ladruncolo si è recato alle casse: lì ha mostrato il tesserino e ha lasciato il carrello alla cassa dicendo di aver dimenticato il portafogli nella macchina. Il titolare della struttura ha sporto denuncia e ha consegnato i filmati ai carabinieri.